PayPal Aktie News: PayPal am Mittag mit Aufschlag

Um 08.06.2022 12:22:00 Uhr sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 82,33 EUR zu. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,95 EUR. Bei 82,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 7.968 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.07.2021 bei 264,45 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,87 Prozent hinzugewinnen. Am 12.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 70,42 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,91 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 27.04.2022 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS belief sich auf 0,88 USD gegenüber 1,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6.483,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.033,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte PayPal am 27.07.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,81 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

