PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 83,12 EUR ab.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 83,12 EUR. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 82,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.797 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 88,29 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 6,22 Prozent Luft nach oben. Am 08.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 52,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 59,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 29.10.2024 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 7,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte PayPal am 04.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

