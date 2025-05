PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,88 EUR.

Bei der PayPal-Aktie ließ sich um 11:43 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 64,88 EUR. Bei 64,96 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 64,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,91 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.984 PayPal-Aktien.

Bei 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 40,47 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,83 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,76 Mrd. USD im Vergleich zu 7,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 04.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,09 USD je Aktie belaufen.

