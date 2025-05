PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag mit sattem Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,1 Prozent auf 65,77 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von PayPal konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 65,77 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 65,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,81 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.028 Stück gehandelt.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 38,57 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 26,26 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

Am 29.04.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,31 USD gegenüber 0,83 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,09 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

PayPal-Aktie fester: Kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse möglich

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: Wäre eine PayPal-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?