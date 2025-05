PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 62,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 1,0 Prozent auf 62,88 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 63,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,73 EUR. Zuletzt wechselten 11.463 PayPal-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,14 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.02.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,94 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 29,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,83 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 7,76 Mrd. USD gegenüber 7,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

