PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 62,73 EUR.

Die PayPal-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 62,73 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 62,73 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,73 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 85 Stück gehandelt.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 45,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,83 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 7,76 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,08 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

