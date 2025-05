PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag im Aufwind

Blick auf PayPal-Kurs

Die Aktie von PayPal zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 64,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 09:07 Uhr 2,9 Prozent. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 64,40 EUR an. Bei 63,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.253 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 24,69 Prozent wieder erreichen.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.04.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,83 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,76 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,74 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 04.08.2026 werfen.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

