PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Bei der PayPal-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 64,91 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr bei 64,91 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,91 EUR. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 64,91 EUR ein. Bei 64,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 190 PayPal-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 28,78 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,83 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 7,76 Mrd. USD gegenüber 7,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 29.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von PayPal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,09 USD je Aktie aus.

