PayPal Aktie News: PayPal am Donnerstagvormittag im Minusbereich

Um 14.07.2022 09:22:01 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 70,65 EUR ab. Die PayPal-Aktie sank bis auf 70,65 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 747 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 264,45 EUR erreichte der Titel am 27.07.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 64,90 EUR. Mit Abgaben von 8,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PayPal veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent auf 6.483,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.033,00 USD in den Büchern gestanden.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. PayPal dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 3,86 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

