PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 87,34 EUR.

Die PayPal-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:39 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 87,34 EUR. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 87,40 EUR aus. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 87,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,27 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 4.875 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2024 auf bis zu 88,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 1,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,45 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,41 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.02.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 11.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 4,60 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 mittags in der Verlustzone