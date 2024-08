PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich PayPal

Die Aktie von PayPal zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 68,18 USD nach oben.

Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 68,18 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 68,23 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 67,49 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 583.090 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,64 USD erreichte der Titel am 01.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 3,61 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,26 USD ab. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 35,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 30.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,25 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2024 4,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

