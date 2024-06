PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagnachmittag schwächer

PayPal im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 59,74 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 59,74 USD. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 59,53 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 59,92 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 438.584 Stück.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 76,53 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,11 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 50,26 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 30.04.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,99 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

