PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal präsentiert sich am Dienstagmittag fester

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 87,86 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 88,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.340 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.10.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.06.2022 bei 64,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 02.08.2022 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,93 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,15 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.806,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.238,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht. Am 06.11.2023 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

