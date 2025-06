PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Donnerstagnachmittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 59,16 EUR abwärts.

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 59,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 58,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 58,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.935 PayPal-Aktien.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 54,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Abschläge von 18,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,31 USD gegenüber 0,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,76 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

