PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag gefragt

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die PayPal-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 64,00 EUR. Die PayPal-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,00 EUR. Bei 63,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 81 PayPal-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,14 EUR erreichte der Titel am 04.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 24,22 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,76 Mrd. USD – ein Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die PayPal-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet. PayPal dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,10 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

AmEx, Visa, MasterCard: Welcher Anbieter findet die beste Anwendung im Alltag

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 10 Jahren verdient

Erste Schätzungen: PayPal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel