PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von PayPal befand sich um 22.07.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 79,97 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 79,97 EUR. Bei 80,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 26.093 Aktien.

Am 27.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 264,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 69,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 30.06.2022 auf bis zu 64,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 23,22 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 27.04.2022. Es stand ein EPS von 0,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,22 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.483,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.033,00 USD umgesetzt.

Am 02.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von PayPal.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 3,84 USD je PayPal-Aktie.

