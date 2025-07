PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag kaum verändert

So bewegt sich PayPal

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von PayPal. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die PayPal-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 64,14 EUR.

Die PayPal-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 64,14 EUR. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 64,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,12 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 375 Stück gehandelt.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. 42,10 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 32,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 29.04.2025. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,83 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,74 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 29.07.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 04.08.2026 dürfte PayPal die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,11 USD je Aktie belaufen.

