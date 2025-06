PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 62,48 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 62,48 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 62,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 30.201 Stück.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 31,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 28,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 29.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 04.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,10 USD je Aktie aus.

