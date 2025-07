PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal reagiert am Mittwochvormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 65,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 2,2 Prozent auf 65,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 65,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 65,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.375 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 26,01 Prozent wieder erreichen.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,74 Mrd. USD eingefahren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.08.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,11 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

AmEx, Visa, MasterCard: Welcher Anbieter findet die beste Anwendung im Alltag

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 10 Jahren verdient

Erste Schätzungen: PayPal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel