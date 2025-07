PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagmittag mit Einbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 63,76 EUR ab.

Um 12:02 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 63,76 EUR. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 63,76 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,20 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.813 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 29,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,60 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 22,22 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,83 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,76 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der PayPal-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

