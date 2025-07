PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 64,36 EUR zu. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 64,41 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 64,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.225 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 41,61 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 24,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.04.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,76 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,74 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 04.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

