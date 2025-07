PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Donnerstagmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 65,76 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 11:44 Uhr 0,8 Prozent. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,87 EUR zu. Bei 65,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 2.193 Stück.

Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 38,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 35,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,83 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,76 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,74 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von PayPal.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,11 USD je PayPal-Aktie.

