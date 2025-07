PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag stärker

So entwickelt sich PayPal

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 66,58 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 66,58 EUR. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,66 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.373 PayPal-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,14 EUR) erklomm das Papier am 04.02.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 36,89 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 27,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 0,83 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,74 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,76 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte PayPal am 29.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von PayPal rechnen Experten am 04.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

AmEx, Visa, MasterCard: Welcher Anbieter findet die beste Anwendung im Alltag

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PayPal von vor 10 Jahren verdient

Erste Schätzungen: PayPal verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel