PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 81,87 USD.

Die PayPal-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 81,87 USD. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 82,31 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,22 USD. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 492.674 Aktien.

Am 24.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 82,31 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 0,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 50,26 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 62,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 30.07.2024 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,25 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,44 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Kompromissloser Unternehmensjäger und Philanthrop: So wurde Carl Icahn zu einem der größten Investoren unserer Zeit

Viele Neuigkeiten beim US-Bezahldiensleister

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor einem Jahr eingefahren