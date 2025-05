PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

PayPal im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 62,21 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 16:07 Uhr 1,1 Prozent. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 62,40 EUR an. Bei 61,87 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.245 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

PayPal ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,31 USD gegenüber 0,83 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,74 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 29.07.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. PayPal dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,09 USD im Jahr 2025 aus.

