PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Nachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 79,55 USD.

Das Papier von PayPal konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 79,55 USD. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 79,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 79,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 816.799 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 0,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.10.2023 (50,26 USD). Mit Abgaben von 36,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

PayPal ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,86 Mrd. USD im Vergleich zu 7,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von PayPal wird am 31.10.2024 gerechnet.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,42 USD je Aktie.

