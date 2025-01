PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Das Papier von PayPal legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 86,16 EUR.

Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 86,16 EUR. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,28 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 86,15 EUR. Bisher wurden heute 659 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 17.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,00 EUR an. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 4,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 52,01 EUR fiel das Papier am 08.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 29.10.2024 vor. Das EPS lag bei 1,00 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 11.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,58 USD je Aktie belaufen.

