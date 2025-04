PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei PayPal am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von PayPal zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 57,71 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 57,71 EUR. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 57,83 EUR. Mit einem Wert von 57,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 13.118 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 57,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 48,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 04.02.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Am 05.05.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Kompromissloser Unternehmensjäger und Philanthrop: So wurde Carl Icahn zu einem der größten Investoren unserer Zeit

Aktien von PayPal und Coinbase legen zu: Zusammenarbeit bei Stablecoin-Lösungen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine PayPal-Investition von vor 5 Jahren eingebracht