PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von PayPal

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,1 Prozent auf 86,01 EUR. Die PayPal-Aktie sank bis auf 85,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 11.677 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 205,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.10.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,05 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 30.06.2022 Kursverluste bis auf 64,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 02.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,15 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.806,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.238,00 USD umgesetzt worden waren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 06.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,93 USD je PayPal-Aktie belaufen.

