PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal steigt am Mittwochmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 84,94 EUR.

Um 11:36 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 84,94 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,08 EUR zu. Mit einem Wert von 85,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.037 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei 90,00 EUR markierte der Titel am 17.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 5,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,01 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

PayPal gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 0,93 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,41 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 04.02.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.02.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2024 4,58 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

