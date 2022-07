PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag stärker

Im Frankfurt-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 29.07.2022 09:22:00 Uhr 0,4 Prozent. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 85,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 85,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 312 PayPal-Aktien.

Bei 252,65 EUR markierte der Titel am 09.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 30.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 30,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.04.2022 hat PayPal die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 6.483,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 6.033,00 USD umsetzen können.

Am 02.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 3,83 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

