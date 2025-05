Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive verliert am Donnerstagnachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 6,85 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Peloton Interactive-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 6,85 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Peloton Interactive-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,82 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 153.934 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 10,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,71 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2024). Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 152,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Peloton Interactive am 06.02.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Peloton Interactive ein Ergebnis je Aktie von -0,54 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,37 Prozent auf 673,90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 743,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 08.05.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Peloton Interactive-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Verlust von -0,388 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Reichlich Bewegung bei Aktien: So hat David Einhorns Greenlight Capital im vierten Quartal 2024 investiert

Peloton-Aktie springt dennoch hoch: Peloton steckt weiter tief in den roten Zahlen - Mehr Umsatz als gedacht

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel