Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 7,39 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 7,39 USD. Die Peloton Interactive-Aktie legte bis auf 7,46 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 7,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 489.061 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,46 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,46 Prozent würde die Peloton Interactive-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 643,60 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 606,90 Mio. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Peloton Interactive-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,066 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft