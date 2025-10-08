Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Mittwochabend stärker

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 7,35 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 7,35 USD. Die Peloton Interactive-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,46 USD aus. Mit einem Wert von 7,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.476.879 Peloton Interactive-Aktien.

Bei 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 32,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 4,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 38,16 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Peloton Interactive in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,066 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft