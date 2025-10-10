DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.256 -1,9%Top 10 Crypto15,74 -4,8%Nas22.358 -2,9%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
Peloton Interactive im Fokus

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend im Minusbereich

10.10.25 20:25 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 7,04 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 7,04 USD ab. Die Peloton Interactive-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,95 USD ab. Bei 7,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.597.726 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 35,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,57 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 07.08.2025 legte Peloton Interactive die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde mit 0,05 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,066 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

