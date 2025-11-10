Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Montagnachmittag fester

Peloton Interactive im Fokus

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 7,79 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 7,79 USD. Bei 7,92 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 547.991 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Peloton Interactive-Aktie somit 28,47 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 4,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Peloton Interactive-Aktie mit einem Verlust von 40,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Peloton Interactive am 06.11.2025 vor. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit 0,00 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 550,80 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 586,00 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q2 2026 wird am 11.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,104 USD je Peloton Interactive-Aktie belaufen.

