Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend mit Kursfeuerwerk

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Peloton Interactive zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 7,7 Prozent auf 7,23 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,7 Prozent auf 7,23 USD nach oben. Die Peloton Interactive-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,35 USD an. Bei 6,73 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4.314.290 Peloton Interactive-Aktien umgesetzt.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,64 USD. Dieser Wert wurde am 05.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 07.08.2025 lud Peloton Interactive zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit 0,00 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat Peloton Interactive 606,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 586,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Peloton Interactive am 11.02.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,078 USD je Aktie in den Peloton Interactive-Büchern.

