Kurs der Peloton Interactive

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive springt am Freitagnachmittag hoch

07.11.25 16:08 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive springt am Freitagnachmittag hoch

Die Aktie von Peloton Interactive zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Peloton Interactive legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,9 Prozent auf 7,17 USD.

Das Papier von Peloton Interactive legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,9 Prozent auf 7,17 USD. Den Tageshöchststand markierte die Peloton Interactive-Aktie bei 7,31 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,73 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.406.194 Peloton Interactive-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 51,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,64 USD ab. Abschläge von 35,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Peloton Interactive gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte Peloton Interactive ebenfalls ein EPS von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,57 Prozent auf 606,90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 586,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.02.2026 dürfte Peloton Interactive Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Peloton Interactive-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,078 USD fest.

Redaktion finanzen.net

