Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 6,93 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,8 Prozent auf 6,93 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Peloton Interactive-Aktie bei 6,83 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,08 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 342.620 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Peloton Interactive-Aktie liegt somit 36,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 07.08.2025. Mit einem EPS von 0,05 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Peloton Interactive mit 0,00 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 586,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Peloton Interactive dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Peloton Interactive ein EPS in Höhe von 0,066 USD in den Büchern stehen haben wird.

