Kursentwicklung

Peloton Interactive Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Peloton Interactive

06.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 7,0 Prozent auf 6,63 USD nach.

Um 20:08 Uhr fiel die Peloton Interactive-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,0 Prozent auf 6,63 USD ab. Bei 6,53 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 7,08 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 1.836.582 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 64,25 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.04.2025 bei 4,64 USD. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 43,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 07.08.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,57 Prozent auf 606,90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 586,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Peloton Interactive ein EPS in Höhe von 0,066 USD in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft

In eigener Sache

