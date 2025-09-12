Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Zuletzt sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 7,77 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Peloton Interactive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 7,77 USD nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 7,81 USD. Bei 7,62 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 217.297 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.10.2024 (4,25 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie.

Peloton Interactive-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 07.08.2025. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 643,60 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Peloton Interactive-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,040 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft