So entwickelt sich Peloton Interactive

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive büßt am Nachmittag ein

18.09.25 16:11 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 8,12 USD.

Das Papier von Peloton Interactive befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 8,12 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Peloton Interactive-Aktie bisher bei 8,08 USD. Bei 8,25 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 257.512 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Bei einem Wert von 4,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 47,63 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Peloton Interactive-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 643,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Peloton Interactive wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Peloton Interactive im Jahr 2026 0,040 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

