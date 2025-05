Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag im Minusbereich

Kurs der Peloton Interactive

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,2 Prozent auf 6,20 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 6,20 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Peloton Interactive-Aktie bis auf 6,09 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,16 USD. Zuletzt wechselten 218.805 Peloton Interactive-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,89 USD erreichte der Titel am 18.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 75,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Peloton Interactive-Aktie. Bei 2,83 USD erreichte der Anteilsschein am 15.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 08.05.2025 hat Peloton Interactive die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Peloton Interactive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,45 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 624,00 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 13,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 717,70 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Peloton Interactive am 21.08.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Peloton Interactive im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,429 USD einfahren.

