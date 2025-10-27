Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive gibt am Montagnachmittag nach

Blick auf Peloton Interactive-Kurs

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 7,75 USD abwärts.

Die Peloton Interactive-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 7,75 USD abwärts. Die Peloton Interactive-Aktie sank bis auf 7,73 USD. Bei 7,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Peloton Interactive-Aktie belief sich zuletzt auf 269.591 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.12.2024 bei 10,89 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 40,52 Prozent Luft nach oben. Am 05.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,64 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,19 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Peloton Interactive-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 606,90 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,066 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft