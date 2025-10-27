Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Peloton Interactive. Die Peloton Interactive-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 7,73 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 7,73 USD. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,69 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,82 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Peloton Interactive-Aktien beläuft sich auf 666.140 Stück.

Am 18.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,89 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,88 Prozent könnte die Peloton Interactive-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.04.2025 bei 4,64 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Peloton Interactive seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Peloton Interactive ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,05 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,70 Prozent auf 606,90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 643,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 06.11.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,066 USD je Aktie belaufen.

