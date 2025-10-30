Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Peloton Interactive. Die Aktionäre schickten das Papier von Peloton Interactive nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 7,32 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 7,32 USD. In der Spitze fiel die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,41 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 367.196 Peloton Interactive-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,89 USD) erklomm das Papier am 18.12.2024. Derzeit notiert die Peloton Interactive-Aktie damit 32,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 4,64 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 36,68 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Peloton Interactive am 07.08.2025 vor. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 606,90 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 643,60 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 06.11.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Peloton Interactive veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Peloton Interactive-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,066 USD fest.

