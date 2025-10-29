Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Abend im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Peloton Interactive-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 7,63 USD.

Die Peloton Interactive-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 7,63 USD. Bei 7,80 USD markierte die Peloton Interactive-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 7,56 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.207.771 Peloton Interactive-Aktien.

Am 18.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Peloton Interactive-Aktie ist somit 42,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (4,64 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Peloton Interactive am 07.08.2025. Das EPS lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 643,60 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 606,90 Mio. USD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Peloton Interactive am 06.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Peloton Interactive einen Gewinn von 0,066 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

