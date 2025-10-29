Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Nachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Peloton Interactive gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 7,53 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Peloton Interactive-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 7,53 USD. Im Tief verlor die Peloton Interactive-Aktie bis auf 7,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 7,56 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 501.348 Peloton Interactive-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (4,64 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Peloton Interactive-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Peloton Interactive veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 606,90 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 643,60 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Peloton Interactive-Aktie in Höhe von 0,066 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

Peloton-Aktie freundlich: Peloton kann Erwartungen schlagen

Ausblick: Peloton Interactive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Peloton-Aktie sackt ab: Peloton verringert Verlust weniger stark als erhofft