Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Coinbase-Aktie fester: Krypto-Riese schlägt Erwartungen
Reddit-Aktie steigt: Social Media-Konzern meldet mehr Umsatz und Gewinn
Aktie im Fokus

Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive wird am Abend ausgebremst

30.10.25 20:23 Uhr
Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 7,29 USD.

Peloton Interactive
6,28 EUR -0,13 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Peloton Interactive-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 2,5 Prozent auf 7,29 USD nach. Der Kurs der Peloton Interactive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,28 USD nach. Bei 7,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 790.214 Peloton Interactive-Aktien.

Bei einem Wert von 10,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Peloton Interactive-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (4,64 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,38 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Peloton Interactive-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Peloton Interactive am 07.08.2025. Peloton Interactive hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Peloton Interactive im vergangenen Quartal 606,90 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peloton Interactive 643,60 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Peloton Interactive wird am 06.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Peloton Interactive-Gewinn in Höhe von 0,066 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Peloton Interactive-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Eric Glenn / Shutterstock.com

