PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag mit Kursabschlägen

04.09.25 16:10 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Nachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 148,11 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die PepsiCo-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 148,11 USD ab. Die PepsiCo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 147,95 USD ab. Bei 149,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 205.986 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 06.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 179,73 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 17,59 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 127,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 16,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,61 USD ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,72 Mrd. USD im Vergleich zu 22,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 09.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 13.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,03 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

